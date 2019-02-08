عمّان 03 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 08 فبراير 2019 م واسارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة 0.10% ، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 1972.5 نقطة.وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في البورصة الأردنية ، خلال الأسبوع الماضي حوالي 4.7 مليون دينار أردني مقارنة مع 3.8 مليون دينار أردني للأسبوع السابق، بنسبة ارتفاع 23.1 %، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي حوالي 23.5 مليون دينار أردني مقارنة مع 19.1 مليون دينار أردني للأسبوع السابق .وبلغ عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي 14.7 مليون سهم نفذت من خلال 10154 صفقة.// انتهى //17:28ت م0079