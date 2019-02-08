اقتصادي / البورصة الأردنية ترتفع 0.10 % في أسبوع
الجمعة 1440/6/3 هـ الموافق 2019/02/08 م واس
عمّان 03 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 08 فبراير 2019 م واس
ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة 0.10% ، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 1972.5 نقطة.
وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في البورصة الأردنية ، خلال الأسبوع الماضي حوالي 4.7 مليون دينار أردني مقارنة مع 3.8 مليون دينار أردني للأسبوع السابق، بنسبة ارتفاع 23.1 %، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي حوالي 23.5 مليون دينار أردني مقارنة مع 19.1 مليون دينار أردني للأسبوع السابق .
وبلغ عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي 14.7 مليون سهم نفذت من خلال 10154 صفقة.
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17:28ت م
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