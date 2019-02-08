وادي الدواسر 03 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 08 فبراير 2019 م واسدشن محافظ وادي الدواسر رئيس لجنة التنمية السياحة بالمحافظة الأستاذ عبد الله بن سليمان المبارك بمكتبه يوم أمس شعاري مهرجان وادينا تراث وأصالة الثالث، ومهرجان العبري وذلكبحضور عدد من رؤساء الجهات الحكومية والمسئولين.وأكَّد محافظ وادي الدواسر في كلمة له خلال التدشين، على أهمية المهرجانات والفعاليات السياحية بالمساهمة في دعم وتنشيط الحركة السياحية بالمحافظة ، مشيرا الى أن مهرجان واديناتراث وأصالة في نسختيه السابقتين أسهم في ابراز ما تتميز به محافظة وادي الدواسر من تاريخٍ وحضارةٍ عريقة ، وأشار الى أن مهرجان العبري كان له دور مهم في التسويق لمنتج العبري في محافظة وادي الدواسر ولفت النظر اليه.ونوّه المحافظ بدعم من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض للمحافظة، الأمر الذي أسهم في تحقيق تطلعات أهاليها وسكانها على المستويات كافة.// انتهى //18:29ت م0081