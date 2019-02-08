الإحساء 03 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 08 فبراير 2019 م واستنظم جامعة الملك فيصل ممثلة في كلية الطب الثلاثاء القادم، أعمال المؤتمر الدولي لأمراض الدم 2019 م، الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، بالتعاون مع أساتذة مركز أمراض الدم والأنيميا المنجلية بجامعة بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، ومشاركة كرسي الشيخ محمد بن عبدالرحمن العمران لأمراض الدم الوراثية المستوطنة بالإحساء.وأوضح معالي مدير جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي أن المؤتمر يلتقي فيه كِبارُ الأطباءِ الدوليين المختصين َفي أمراضِ الدم، مما يجسد جهودَ الجامعةِ الطبيةِ ممثلةً في كليةِ الطب، التي تسهمُ في تخريجِ أطباءِ الوطنِ المتميزين، وتحرص على الاسهام بالدراساتِ والأبحاثِ، وتنظيم المؤتمراتِ، وورشِ العمل، والندواتِ العلمية التي تساعدُ في ِنقلِ الخبراتِ، ومواكبة التطوراتِ العالميةِ في التشخيصِ والعلاج.وبين الدكتور العوهلي أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي انطلاقاً من رؤية ورسالة جامعة الملك فيصل نحو التميز في التعليم و التعلم والبحث العلمي والريادة في الشراكة المجتمعية، وحرصاً منها على تقديم كل ما يدعم البحث العلمي بتطبيقات علمية وعملية تحقق أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ .// انتهى //18:30ت م0082