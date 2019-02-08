الرياض 03 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 08 فبراير 2019 م واساطلقت وحدة الحماية الاجتماعية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، اليوم، حملاتها التوعوية في "الجامعة السعودية الالكترونية "، التي تستهدف اكثر من "200" مستفيدة من طالبات الجامعة والكادر الوظيفي العامل معهم وتتضمن تقديم مجموعة من الإرشادات التوعوية والتوجيهات حول مفهوم العنف وآثاره السلبية على الفرد والمجتمع وطرق الوقاية منه والقضاء عليه مع التعريف بدور وحدة الحماية في هذا الجانب وتوضيح آلية التواصل مع الوحدة وتقديم البلاغات عن طريق الرقم المجاني "199".وشاركت الوحدة في فعالية "يداً بيد ضد العنف " التي اقيمت في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني وتم خلال المشاركة تعريف الزوار ومنسوبي الادارة البالغ عددهم "70" بنظام حماية الطفل من الايذاء ولائحته التنفيذية عن طريق المنشورات التوعوية والمطبوعات والإجابة على جميع الأسئلة والاستفسارات للحاضرات.يذكر أن هذه البرامج والفعاليات تأتي ضمن مهام وحدات الحماية الاجتماعية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتسعى من خلالها إلى توعية المجتمع بظاهرة العنف، وكيفية الحد منه والقضاء عليه.// انتهى //18:30ت م0083