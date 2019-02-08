تونس 03 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 08 فبراير 2019 م واساقفل المؤشر الرئيس للبورصة التونسية " توناندكس " تعاملات اليوم على انخفاض جديد لليوم الثالث على التوالي بنسبة 02ر0 بالمائة ليصل عند 85ر7162 نقطة .وأفادت معطيات من موقع البورصة ان حجم التعاملات قد بلغ 578ر4 مليون دينار تونسي أي ما يقارب 511ر1 مليون دولار أمريكي, وسط ارتفاع أسهم 23 شركة وانخفاض أسهم 31 أخرى واستمرار أسهم 12 شركة مدرجة بالبورصة على وضعها .// انتهى //18:36ت م0085