الرباط 03 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 08 فبراير 2019 م واسالتقى رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني اليوم نائبة الوزير الأول وزيرة الخارجية والشؤون الأوروبية بجمهورية كرواتيا ماريا بيتشينوفيتش بوريك، التي تزور المغرب حاليًا.وجرى خلال اللقاء مناقشة مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك, إضافةً إلى بحث سبل الدفع بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات وتعزيز الاستثمار.// انتهى //19:24ت م0088