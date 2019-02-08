الجزائر 03 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 08 فبراير 2019 م واسأوقف الجيش الجزائري 31 مهرباً في عمليات مختلفة بمدن تمنراست وبرج باجي مختار وعين قزام.وأفادت وزارة الدفاع الجزائرية في بيانين منفصلين اليوم , انه تم خلال عمليات إيقاف المهربين مصادرة أربع مركبات رباعية الدفع وجهاز اتصال عبر الاقمار الاصطناعية ومعدات مختلفة للتنقيب عن الذهب .وأشارت من جهة أخرى إلى أن حرس السواحل أوقف 23 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة على متن زورق مطاطي وسط البحر بمحافظة وهران وهم في طريقهم إلى الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط .// انتهى //19:24ت م0089