تبوك 03 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 08 فبراير 2019 م واسينظم مركز الدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك بالتعاون مع المكتب التعاوني وتوعية الجاليات بالمنطقة غداً، درساً بعنوان " تفسير سورة البينة "، عقب صلاة العشاء في جامع البازعي بتبوك .ويأتي الدرس الذي يقدمه رئيس قسم القرآن وعلومه بجامة الإمام الدكتور فهد فرج الجهني، ضمن سلسلة دروس ومناشط وبرامج دعوي وتعاوني تبوك لهذا العام.// انتهى //20:13ت م0106