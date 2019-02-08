ثقافي / دعوي تبوك ينظم درساً بعنوان " تفسير سورة البينة " غداً
الجمعة 1440/6/3 هـ الموافق 2019/02/08 م واس
تبوك 03 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 08 فبراير 2019 م واس
ينظم مركز الدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك بالتعاون مع المكتب التعاوني وتوعية الجاليات بالمنطقة غداً، درساً بعنوان " تفسير سورة البينة "، عقب صلاة العشاء في جامع البازعي بتبوك .
ويأتي الدرس الذي يقدمه رئيس قسم القرآن وعلومه بجامة الإمام الدكتور فهد فرج الجهني، ضمن سلسلة دروس ومناشط وبرامج دعوي وتعاوني تبوك لهذا العام.
// انتهى //
20:13ت م
0106