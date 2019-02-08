عرعر 03 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 08 فبراير 2019 م واساختتمت جامعة الحدود الشمالية أمس فعاليات دورة " توصيف المقررات للاعتماد البرامجي " التي قدمها الأستاذ المشارك بجامعة الملك خالد الدكتور سعد بن سعيد بن هادي القحطاني, بحضور مدير الجامعة المكلف الدكتور إبراهيم الزهراني وعدد من مسؤولي الجامعة, وذلك بشطري الطلاب والطالبات على مسرح كلية العلوم في المدينة الجامعية بمدينة عرعر .وتضمنت الدورة التي شارك بها أعضاء هيئة التدريس وامتدت لخمسة أيام, عدداً من المحاور التدريبية المتعلقة بتوصيف المقرر وفوائد تطبيق عملية التوصيف وإعداد التقارير والتطبيق العملي في إعداد حقائب توصيف المقررات، وتخللها جلسات للحوار والمناقشة .من جانبه قدم مدير الجامعة المكلف لمدرب الدورة الشكر والتقدير على ما قدمه من معلومات أثرت الدورة التدريبية وما حققته من أهداف من خلال الشرح والمناقشة وورش العمل التي تخللت أيام الدورة .// انتهى //20:37ت م0107