تونس 03 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 08 فبراير 2019 م واستأهل النجم الرياضي الساحلي التونسي إلى نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال لكرة القدم رغم خسارته بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي جمعته بمدينة سوسة اليوم أمام ضيفه الرجاء البيضاوي المغربي في إطار إياب الدور ربع النهائي لهذه المنافسة.وكان لقاء الذهاب في الرباط قد انتهى بفوز الفريق التونسي بهدفين دون رد .ومن المقرر أن يواجه النجم الساحلي في نصف النهائي المتأهل بين مولودية الجزائر والمريخ السوداني.// انتهى //20:42ت م0111