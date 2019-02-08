نيويورك 03 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 08 فبراير 2019 م واسافتتح سوق الأسهم الأمريكية تداولاته اليوم منخفضًا، بتأثير شكوك المستثمرين في الوصول إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين قبل مهلة تنتهي في أول مارس،وهو ما يزيد التوتر بشأن تباطؤ النمو العالمي.وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 127.17 نقطة، أو 0.50 بالمئة، إلى 25042.36 نقطة في بداية جلسة التداول ببورصة وول ستريت في حين نزل المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 13.69 نقطة، أو 0.51 بالمئة، إلى 2692.36 نقطة.وهبط المؤشر ناسداك المجمع 56.06 نقطة، أو 0.77 بالمئة، إلى 7232.30 نقطة.// انتهى //20:47ت م0112