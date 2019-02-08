لندن 03 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 08 فبراير 2019 م واسأنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسة تعاملاتها اليوم على تراجع.وأغلق مؤشر "يورو ستوكس 50" القياسي على انخفاض بنسبة 0.48 % ليصل عند مستوى 3135.62 نقطة.وتراجع مؤشر "داكس" الألماني 225.24 نقطة ليصل مستوى 10906.78 نقطة، فيما سجل مؤشرا "أي بي إي إكس 35" الأسباني و "أي إي إكس" الهولندي خسارة بمقدار 81.50 و2.51 نقطة على الترتيب.// انتهى //21:07ت م0113