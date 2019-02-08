الرياض 03 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 08 فبراير 2019 م واسأقام نادي الفروسية بالرياض اليوم حفل سباقه الـ 51 على مساهمة نادي الفروسية وهدية مزاد الجنادرية .واشتمل السباق على عشرة أشواط ، وكانت الأشوط الرئيسية هي الشوط السادس على تقديرية نادي الفروسية والشوط التاسع على مساهمة نادي الفروسية والشوط العاشر على هدية مزاد الجنادرية ( سيارة ) للخيل المباعة في مزاد 2017 .وسلم مدير عام نادي الفروسية عادل بن عبدالله المزروع الجائزة التقديرية لنايف بن فيحان المنديل بعد فوز الجواد ( مايبول) العائدة ملكيته لإسطبل أبناء فيحان بن فيصل المنديل الذي حقق المركز الأول في سباق الشوط السادس ، كما سلم المزروع الشيك الأفتراضي لمساهمة نادي الفروسية لسلمان بن فيحان المنديل بعد فوز الفرس ( زوده ) العائدة ملكيتها لإسطبل أبناء فيحان بن فيصل المنديل التي حققت المركز الأول في سباق الشوط التاسع ، وسلم مسؤول العلاقات العامة والمراسم بنادي الفروسية خالد بن إبراهيم العشري المفتاح الأفتراضي لهدية مزاد الجنادرية ( سيارة ) للخيل المباعة في مزاد 2017 للمدرب فيصل بن حمد آل رشيد مدرب الفرس ( انذاره ) العائدة ملكيتها لإسطبل محمد بن حمد آلرشيد التي حققت المركز الأول في سباق الشوط العاشر.// انتهى//21:08ت م0115