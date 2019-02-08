جيزان ٠٣ جمادى الأخرة ١٤٤٠هـ الموافق ٠٨ فبراير ٢٠١٩م واسنقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، وتعازي ومواساة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، لذوي الشهيد الرقيب علي بن محمد علي حكمي - رحمه الله - أحد منسوبي القوات البرية الذي استشهد دفاعاً عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي في منطقة نجران .وعبّر سمو نائب أمير منطقة جازان " ،عن خالص التعازي والمواساة لذوي الشهيد الرقيب " حكمي " في فقيدهم، سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته.فيما عبر ذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة - أيدها الله - ولسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله- بأبنائها المواطنين في مختلف المناطق.//انتهى// ‏21:12ت م0117