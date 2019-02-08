الرياض 03 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 08 فبراير 2019 م واستأهل فريق النجم الساحلي التونسي إلى دور النصف النهائي من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال لكرة القدم، كأول الفرق المتأهلة إلى هذا الدور على الرغم من خسارته اليوم في مباراة الإياب من فريق الرجاء البيضاوي المغربي بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على الملعب الأولمبي بمدينة سوسه التونسية، ليصبح مجموع مباراتي الذهاب والإياب هدفين لصالح فريق النجم الساحلي مقابل هدف وحيد لفريق الرجاء البيضاوي.وسجل هدف مباراة الإياب الوحيد، لاعب فريق الرجاء محسن ياجور في الدقيقة الـ 29، بينما شهدت مباراة الذهاب والتي أقيمت مؤخراً في مدينة الرباط المغربية فوز فريق النجم الساحلي التونسي على مضيفه فريق الرجاء بهدفين دون رد .// انتهى//21:13ت م0118