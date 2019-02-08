المدينة المنورة 3 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 8 فبراير 2019م واسأطلق معالي مدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي أمس حاضنة ومسرعة أعمال "باب المدينة" كإحدى برامج مبادرة مركز ريادة الأعمال بالجامعة ، ضمن ملتقى بيبان المدينة في نسخته الخامسة الذي يقام حاليا بتنظيم من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" بمركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات تحت شعار "للطموح فكرة وللنجاح بيبان " .وقال المدير التنفيذي لمركز ريادة الأعمال الدكتور تركي الغامدي : إن الجامعة الاسلامية تشارك في الملتقى من خلال جناح حاضنة ومسرعة "باب المدينة" بهدف تحفيز ودعم رواد الأعمال من طلاب الجامعة ومجتمع المدينة المنورة ، مضيفاً بأن البرنامج يسهم في تدريب ودعم رواد الأعمال لتحويل أفكارهم ومشاريعهم إلى منتجات وشركات استثمارية .وكشف الدكتور الغامدي بأنه سيتم قريباً استقبال طلبات رواد الأعمال للدخول في برنامج مسرعة الأعمال ليتم تدريبهم بشكل مكثف ودعمهم للدخول في السوق إلى جانب إطلاق شركاتهم الناشئة ثم الدخول في برنامج الحاضنة لاستكمال بناء شركاتهم نحو الاستدامة وجني الأرباح وتوليد الوظائف .يشار إلى أن الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تبنت مبادرة ريادة الأعمال ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 بهدف دعم تحولها إلى جامعة ابتكارية مبدعة ونشر ثقافة الابداع المعرفي وريادة الأعمال بين منسوبيها واستقطاب ورعاية المبدعين والمبتكرين من طلاب الجامعة والمجتمع حيث تسعى المبادرة إلى تحويل 10 أفكار ريادية إلى مشاريع مدعومة من قبل الجامعة .// انتهى //21:53ت م0124