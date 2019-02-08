نجران 03 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 08 فبراير 2019 م واسنظمت الجمعية السعودية للتربية الخاصة "جستر" فرع منطقة نجران بالتعاون مع مدرسة دار الأحفاد الأهلية، أمس مبادرة "التقييم اللغوي المجاني" الموجهة للأطفال المتأخرين في النطق.وأوضحت المدير التنفيذي للجمعية إيمان آل دويس، أنه تم الانتهاء من تقييم 25 طفلاً وطفلة ضمن المجموعة الأولى من قبل أعضاء الجمعية، إلى جانب تقديم التقييم و الاستشارات للأهالي وتوجيههم حسب متطلبات كل حالة، مشيرة إلى أنه سيتم تقييم المجموعة الثانية الأسبوع المقبل.//انتهى//22:25ت م0128