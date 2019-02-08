القاهرة 03 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 08 فبراير 2019 م واسفاز فريق من الطلاب الإندونيسيين في القاهرة على نظيره المصري وحقق كأس منظمة التعاون الإسلامي لخماسي كرة القدم، وذلك في المباراة النهائية التي جرت بين الفريقين اليوم في نادي شباب الجزيرة بالقاهرة.وسلم كأس البطولة للفريق الفائز معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، ووزير الشباب والرياضة في جمهورية مصر العربية، الدكتور أشرف صبحي، كما تسلم لاعبو الفريق الفائز الميداليات الذهبية والفريق الخاسر الميداليات الفضية.وفاز فريق الطلاب الإندونيسيين بركلات الترجيح بنتيجة 5 مقابل 4 أهداف بعد انتهاء الوقت الأصلي بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.وتأتي هذه المباراة ضمن الفعاليات الرياضية للدورة الأولى من مهرجان منظمة التعاون الإسلامي التي تستضيفها مصر حاليا في القاهرة خلال الفترة 5 ــ 9 من الشهر الجاري.كما أقيم اليوم ماراثون رياضي للدول المشاركة في مهرجان منظمة التعاون الإسلامي، وانطلق الماراثون (6 كيلو) و2 كيلو من أمام النادي الأهلي في التاسعة صباحا، بمشاركة أكثر من 500 متسابق.يشار إلى أن المهرجان يستمر خلال الفترة ما بين 5 إلى 9 فبراير الحالي من خلال مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية التي تؤكد الهوية الثقافية بين أبناء الأمة العربية والإسلامية ضمن أول مهرجان لمنظمة التعاون الإسلامي في القاهرة.ويسعى المهرجان للتأكيد على القيم النبيلة للإسلام، التي تدعو للتسامح ونبذ العنف والتطرف والإرهاب، وإلى تعزيز العلاقات بين الدول الأعضاء والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء.وتشارك 22 دولة في المهرجان، وهي إضافة إلى المملكة العربية السعودية كلا من مصر، وفلسطين، وأذربيجان، وباكستان، والجزائر، وغينيا، والسنغال، وموزمبيق، ودولة الإمارات العربية المتحدة، واليمن، ودولة الكويت وجزر القمر، وبوركينا فاسو، وموريتانيا، وبنجلادش، والمغرب وإندونيسيا، النيجر، سيراليون، مالى، والكاميرون.//انتهى//22:33ت م0130