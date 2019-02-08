الرياض 03 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 08 فبراير 2019 م واستواصلت اليوم منافسات الجولة التاسعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بإقامة مباراتين جمعت الفيحاء مع الاتفاق، والباطن مع الهلال.فعلى ملعب نادي الباطن، حقق الهلال فوزًا على مضيفه الباطن بنتيجة 3-2، تقدم الهلال أولًا عن طريق أندريه كاريلو في الدقيقة 18، قبل أن يدرك جوناثان كاو التعادل للباطن في الدقيقة 25، فيما تمكن محمد كنو من التقدم للهلال بهدف ثانٍ في الدقيقة 72، قبل أن يتعادل الباطن مجددًا عن طريق زياد العونلي في الدقيقة 85، ليعود الهلال ويتقدم من جديد بهدف ثالث سجله بافيتيمبي قوميز في الدقيقة 93 .وعزز الهلال صدارته بـ 46 نقطة، فيما توقف رصيد الباطن عند 18 نقطة في المركز الثالث عشر.وعلى ملعب مدينة المجمعة الرياضية، حسم التعادل الإيجابي 1-1 مباراة الفيحاء والاتفاق، تقدم الضيوف أولًا عن طريق هزاع الهزاع في الدقيقة 30، قبل أن يدرك الفيحاء التعادل عن طريق فيليب كيش في الدقيقة 49.ورفع الفيحاء رصيده لـ 16 نقطة في المركز الرابع عشر، فيما ارتفع رصيد الاتفاق لـ 27 نقطة في المركز السابع.// انتهى//23:06ت م0133