الرياض 03 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 08 فبراير 2019 م واستختتم غدًا منافسات الجولة التاسعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بإقامة 3 مباريات.ففي المباراة الأولى يلتقي الرائد العاشر بـ 23 نقطة مع نظيره الوحدة السادس بـ 28 نقطة، والفتح الحادي عشر بـ 22 نقطة مع الشباب الرابع بـ 34 نقطة، والاتحاد الخامس عشر بـ 13 نقطة مع التعاون الخامس بـ 29 نقطة.// انتهى//23:14ت م0135