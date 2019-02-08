عمّان 03 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 08 فبراير 2019 م واستغلب فريق الصريح على الرمثا بهدف دون مقابل ، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ستاد الحسن الدولي ، ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر لدوري المحترفين الأردني لكرة القدم.ورفع الصريح بهذا الفوز رفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد الرمثا عند 9 نقاط في المركز الحادي عشر.وفي المباراة الثانية ، فاز السلط على الوحدات بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ستاد القويسمة، ليرفع السلط رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الوحدات عند 20 نقطة في المركز الخامس.//انتهى//23:45ت م0139