القاهرة 03 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 08 فبراير 2019 م واساستضاف المجلس الأعلى للثقافة المصري اليوم، أمسية شعرية لعدد من الشعراء في الدول الإسلامية، وذلك على هامش مهرجان منظمة التعاون الإسلامي الأول الذي تستضيفه القاهرة خلال الفترة من ٥ - ٩ فبراير الجاري، ويأتي تحت عنوان " أمة واحدة وثقافات متعددة … فلسطين في القلب ".وحضر معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الأمسية الشعرية بحضور عدد من المسؤولين المصريين والمثقفين وأساتذة الأدب في بعض الجامعات، وأدار الأمسية الأديب محمد بدوي.وشارك الشعراء محمد الأحمدي من اليمن، والشاعرة غادة البشاري من ليبيا ، والشاعر محمد البوعينين من موريتانيا ، والشاعر حسن عامر من مصر ، بالإضافة إلى الشاعر أحمد سويلم من مصر والشاعر الإماراتي طلال سالم.وقدم الشعراء قصائدهم حول موضوعات تتعلق بالقضية الفلسطينية والأزمات الإسلامية المتلاحقة التي تشهدها عدد من الدول، وقصائد أخرى في الأدب والغزل وغيرها من الموضوعات.//انتهى//01:05ت م0142