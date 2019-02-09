أحد المسارحة 03 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 08 فبراير 2019م واسنظمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمركز الحكامية في المضايا التابع لمحافظة أحد المسارحة مساءاليوم ، برنامج "ديوانية كبار السن " ، وذلك بالساحة الغربية في قرية المضايا .ووجد 40 مشاركًا من كبار السن فرصة سانحة لممارسة العديد من الألعاب الشعبية القديمة من المزقرة والساري والكندي والبحرير والمتايرة والمداويم والمسحر وخطيف ولزيم والقاطرة والقرقر والدسيس التي اشتهرت بها قرى جازان في فترات زمنية ماضية ، فضلًا عن العديد من الألعاب والفنون والرقصات الشعبية .وأوضح رئيس لجنة التنمية علي بن أحمد شطيفي أن تفاعل المشاركين مع الألعاب القديمة ، واكب أهداف اللجنة في تنظيم الديوانية وتنويع برامجها لتخدم فئة كبار السن ، وتقديم الموروثات الشعبية للمحافظة عليها وتعريف الأبناء بها ، مؤكداً سعي اللجنة لتوسيع نشاطاتها لخدمة مختلف شرائح المجتمع المحلي .// انتهى //01:07ت م0143