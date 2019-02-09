الرياض 03 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 08 فبراير 2019 م واسحقق المنتخب السعودي للكاراتيه 13ميدالية بواقع 7 ذهبيات و 6 برونزيات في بداية مشواره اليوم الجمعة في بطولة غرب اسيا الثانية للناشئين والشباب والخامسة للرجال والسيدات التي تقام بمدينة الشارقة الاماراتية خلال الفترة من 7 إلى 9 من شهر فبراير الجاري 2019 “ .وجاء تحقيق الذهب عن طريق رائد فران ذهبية في منافسات القتال تحت وزن 52 ومطلق العتيبي في منافسات القتال تحت 63 وزايد البيشي ذهبية في منافسات القتال تحت 70و وفيصل الحربي ذهبية في منافسات القتال فوق 70 كما حقق عسيري ذهبية منافسات القتال تحت 61 ونال محمد القرني ذهبية منافسات القتال فوق 76 وحقق ريان العنزي ذهبية منافسات القتال تحت 68 .بينما جاء تحقيق الميداليات البرونزية عن طريق أنس الزهراني في منافسات القتال تحت 57 وكاتا جماعي وبرونزية شباب وكاتا فردي تحت 12 وبرونزية لصقر المالكي وناشئين كاتا عبدالله المالكي برونز وشباب كاتا عبدالاله الحليو وكذلك نال يوسف هشام برونزية منافسات القتال تحت 55 .وينظم بطولة غرب آسيا الخامسة للكاراتيه للرجال والسيدات والثانية للشباب والناشئين نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للكاراتيه، وتحتضنها صالة نادي الشارقة الرياضي بالحزانة، بمشاركة 230 لاعباً ولاعبة للمستوى الجماعي والفردي من 10 دول هي الإمارات والكويت والسعودية وسوريا وفلسطين واليمن والعراق والأردن والبحرين، فيما تشارك سلطنة عمان بطاقم تحكيمي >وتعد هذه النسخة هي الأكبر في تاريخها من حيث عدد اللاعبين والدولة المشاركة. ويشارك منتخبنا بـ24 لاعبا فيما يشارك منتخب الامارات المستضيف بـ39 لاعباً ولاعبه والمنتخب الكويتي بـ53 لاعباً، ولبنان بـ14، وسوريا بـ15، والأردن بـ13، والبحرين بـ12، والعراق بـ34، وفلسطين بـ15، واليمن بـ8 لاعبين.//انتهى //01:57ت م0145