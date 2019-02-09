نيويورك 03 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 08 فبراير 2019 م واس 03أغلقت الأسهم الأمريكية اليوم على تباين مع تضرر السوق من الشكوك بشأن اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين قبل موعد انتهاء مهلة في أول مارس واستمرار القلق من تباطؤ النمو العالمي.وانخفض مؤشر (داو جونز) الصناعي بمقدار 64.93 نقطة، ما نسبته 0.26 في المئة، ليصل عند مستوى 25104.60 نقطة، بينما ارتفع مؤشر (ستاندرد آند بورز500) الأوسع نطاقًا بنسبة 0.07 في المئة، ما يعادل 1.83 نقطة، ليغلق عند مستوى 2707.88 نقطة.وأنهى مؤشر (ناسداك) المجمع تداولاته مرتفعًا بمقدار 9.85 نقطة، ما نسبته 0.14 في المئة، ليصل عند مستوى 7298.20 نقطة.وأنهت المؤشرات الثلاثة الأسبوع على مكاسب، إذ صعد (ناسداك) بنسبة 0.47 في المئة، و(داو جونز) بنسبة 0.17 في المئة، و(ستاندرد آند بورز) بنسبة 0.05 في المئة.// انتهى //02:26ت م0146