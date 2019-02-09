الأسهم الأمريكية تغلق على تباين
السبت 1440/6/4 هـ الموافق 2019/02/09 م واس
نيويورك 03 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 08 فبراير 2019 م واس 03
أغلقت الأسهم الأمريكية اليوم على تباين مع تضرر السوق من الشكوك بشأن اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين قبل موعد انتهاء مهلة في أول مارس واستمرار القلق من تباطؤ النمو العالمي.
وانخفض مؤشر (داو جونز) الصناعي بمقدار 64.93 نقطة، ما نسبته 0.26 في المئة، ليصل عند مستوى 25104.60 نقطة، بينما ارتفع مؤشر (ستاندرد آند بورز500) الأوسع نطاقًا بنسبة 0.07 في المئة، ما يعادل 1.83 نقطة، ليغلق عند مستوى 2707.88 نقطة.
وأنهى مؤشر (ناسداك) المجمع تداولاته مرتفعًا بمقدار 9.85 نقطة، ما نسبته 0.14 في المئة، ليصل عند مستوى 7298.20 نقطة.
وأنهت المؤشرات الثلاثة الأسبوع على مكاسب، إذ صعد (ناسداك) بنسبة 0.47 في المئة، و(داو جونز) بنسبة 0.17 في المئة، و(ستاندرد آند بورز) بنسبة 0.05 في المئة.
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