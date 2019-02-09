الرياض 04 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 09 فبراير 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :خادم الحرمين يوافق على «الفاتورة المجمعة»مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن تختم منافساتها في الرياض.. الشهر الحاليأمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الفريق الهلالالجبير بحث مع بومبيو مستجدات الأوضاعالمعيقلي في خطبة المسجد الحرام: صاحب الهمة العالية من يصنع لنفسه الفرص ولا ينتظرها تطرق بابهإمام المسجد النبوي: الصبر على البلاء مطلب شرعي3.2 مليون معتمر يصلون إلى المملكةمركز الملك سلمان للإغاثة ينظم ندوة حول الأزمات الإنسانية في القاهرةفريق مركز الملك سلمان يجري خمس عمليات قلـــب مفتـــوح و13 عمليــة قسطــرة بالمكـلاانطلاق مؤتمر القيادات العربية لمواجهة التحديات بالقاهرة.. اليوماختتام الاجتماعات بين الحكومة اليمنية والحوثييناليمن يطالب بكشف معرقلي «ستوكهولم»«الشرعية»: لا نقبل المساومة.. والصمت الدولي غير مبررسعد الحريري يؤكد لقائد اليونيفيل تمسك لبنان بتطبيق القرار 1701المأساة السورية.. رُضّع يسابقون الموتالانسحاب الأميركي من سورية نهاية أبريلماليزيا تدعو إلى إطلاق سراح محتجزين في كمبودياواشنطن تتوعد إيران بشأن البرنامج الصاروخي// يتبع //06:13ت م0003