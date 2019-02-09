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السبت 1440/6/4 هـ الموافق 2019/02/09 م واس
الرياض 04 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 09 فبراير 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
خادم الحرمين يوافق على «الفاتورة المجمعة»
مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن تختم منافساتها في الرياض.. الشهر الحالي
أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الفريق الهلال
الجبير بحث مع بومبيو مستجدات الأوضاع
المعيقلي في خطبة المسجد الحرام: صاحب الهمة العالية من يصنع لنفسه الفرص ولا ينتظرها تطرق بابه
إمام المسجد النبوي: الصبر على البلاء مطلب شرعي
3.2 مليون معتمر يصلون إلى المملكة
مركز الملك سلمان للإغاثة ينظم ندوة حول الأزمات الإنسانية في القاهرة
فريق مركز الملك سلمان يجري خمس عمليات قلـــب مفتـــوح و13 عمليــة قسطــرة بالمكـلا
انطلاق مؤتمر القيادات العربية لمواجهة التحديات بالقاهرة.. اليوم
اختتام الاجتماعات بين الحكومة اليمنية والحوثيين
اليمن يطالب بكشف معرقلي «ستوكهولم»
«الشرعية»: لا نقبل المساومة.. والصمت الدولي غير مبرر
سعد الحريري يؤكد لقائد اليونيفيل تمسك لبنان بتطبيق القرار 1701
المأساة السورية.. رُضّع يسابقون الموت
الانسحاب الأميركي من سورية نهاية أبريل
ماليزيا تدعو إلى إطلاق سراح محتجزين في كمبوديا
واشنطن تتوعد إيران بشأن البرنامج الصاروخي
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