وفي موضوع آخر، كتبت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي كانت بعنوان («الترفيه».. واختصار المراحل): إنشاء هيئة الترفيه شكّل منعطفاً مهماً لتاريخ المملكة الثقافي والفني، والتي من خلالها أبرزت مدى اهتمام قيادتنا بإظهار هذا الجانب من ثقافتنا للعالم. فالهيئة تقوم بإحداث نقلة نوعية في هذا المجال بتوقيعها عدداً من مذكرات التفاهم بين الهيئة ومجموعة من الجهات، بهدف إثراء وتنويع المحتوى الترفيهي في المملكة، واستقطاب أحدث الخبرات العالمية في هذا المجال. والمتابع لما تقوم به هيئة الترفيه يدرك جيداً مدى التحول الذي تعيشه بلادنا في شتى المجالات وذلك تماشياً مع رؤية المملكة 2030.ورأت أن «الترفيه» استطاعت أن تشكّل قاعدة جماهيرية واسعة في مختلف مناطق المملكة، وذلك بوضع خطط وبرامج هادفة غيرت من الجو العام للأسرة السعودية من خلال أماكن ترفيهية منتشرة تساعد على إبراز هوية المملكة في عقول الناشئة من ثقافات مختلفة وفنون ومتاحف تشمل ثقافة كل منطقة.وبينت أن العالم أصبح يعيش ثورة التقنية الحديثة مما ساعد على انتشار الثقافات المتنوعة للدول ومن بينها المملكة والتي تحمل في طياتها مجموعة كبيرة من تلك الثقافات الفكرية والأدبية والفنية وغيرها، وتمكنت هيئة الترفيه من تقديمها للعالم في وقت وجيز بإبراز صورة جميلة عن ثقافتنا وموروثنا الفكري والفني.وختمت : هيئة الترفيه في دول العالم كافة لا تعمل بمعزل عن جهات أخرى تتصل بنشاطها، إذ إنها تنسق باستمرار مع المؤسسات الحكومية والأهلية لضمان توفير مراكز ترفيهية قريبة من الأماكن الحيويّة داخل المدن، وهذا بالفعل ما عملت عليه «الترفيه» وكان عنصراً مهماً لنجاحها وتحقيق أهدافها. ناهيك عن الفرص الوظيفية للشباب والفتيات، لإدارة تلك المراكز وتنظيمها، إلى جانب احتياج الشركات الناشئة في هذا القطاع إلى كوادر سعودية تعمل في الجوانب الإدارية والمالية والقانونية، وكل ذلك سينعكس على تقليص نسب البطالة في المملكة، وتوفير مصادر دخل جديدة للمواطنين ستسهم في تحسين مستوى المعيشة، وصولاً إلى تحسين جودة الحياة أحد الأهداف الكبرى لرؤية 2030 الخلاقة.// يتبع //06:18ت م0005