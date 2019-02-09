طرابلس 04 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 09 فبراير 2019 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على بيان القوات الجوية التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، حظر الهبوط والإقلاع من وإلى مطارات ومهابط المنطقة الجنوبية إلا بعد موافقتها، محذرة إلى أنه في حال عدم امتثال الطائرة للأوامر ستعامل كهدف معادٍ.وأشارت إلى دعوة مؤسسة النفط لتفادي التصعيد في حقل الشرارة بالجنوب ،مبينة أنها تتابع عن كثب مجريات الأحداث في حقل الشرارة النفطي، داعية كافة الأطراف إلى تفادي تصعيد الأعمال العدائية التي من شأنها أن تهدّد سلامة العاملين، وتلحق الضرر بالمنشآت الموجودة في أكبر وأهم حقل في ليبيا، موضحة لن نستأنف الإنتاج قبل إحلال الأمن.وتطرقت إلى إعلان سفير ألمانيا لدي ليبيا أوليفر أوفتشا رغبة بلاده في تحقيق أكبر تعاون ممكن على المستوى الاقتصادي، خاصة في مدينة مصراتة، وذلك خلال زيارة إلى مدينة مصراتة ، مشيرًا إلى استمرار جهود بلاده حول توحيد نظرة المجتمع الدولي نحو الحل السياسي في ليبيا، والذي يمثل نقطة وركيزة للاستقرار والأمن والتنمية.وعرجت الصحف إلى تصريحات المبعوث الأممي غسان سلامة، وقوله إن البعثة الأممية تقف مع أي طرف ليبي يعمل على محاربة الإرهاب، مشيرا إلى ضرورة خروج كافة المجموعات المسلحة من الحقول النفطية وتسليمها إلى المؤسسة الوطنية للنفط.// انتهى //08:57ت م0009