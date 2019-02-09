الخرطوم 04 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 09 فبراير 2019 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، على لقاء وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد، في أديس أبابا، نظيره الأثيوبي، ورقنة قبيو، وماقشتهما اللقاء تنسيق المواقف حول القضايا الإقليمية والدولية.وأخبرت صحف الست عن شن تحالف دعم الشرعية، أمس، ضربات جوية نوعية على تعزيزات ومواقع لمليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في مديرية – كُشَر- شرق محافظة حجة.ولفتت الانتباه إلى استشهاد فلسطينيان بينهما طفل أمس، برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي، خلال قمعهم مسيرات العودة الشعبية في قطاع غزة.وأشارت صحف السودان إلى تقرير لوزارة الدفاع الأميركية البنتاجون، أمس، قيام داعش، بإعادة تشكيلاته في العراق، بوتيرة أسرع مما في سوريا، وتحذيره من أن نحو 50 مقاتلاً من الأجانب ينضمون شهريًا للتنظيم الإرهابي.// انتهى //10:06ت م0012