بغداد 04 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 09 فبراير 2019 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم، بمواقف الكتل والقوى السياسية والبرلمانية العراقية من وجود القوات الأجنبية في العراق، فضلا عن اهتمامها بالتسيق القائم بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة الكردية في المناطق المتنازع عليها.وركزت على إصرار عدد من الكتل السياسية على دعوة مجلس ‏النواب لعقد جلسـة خاصة لاستصدار قرار يخص ملف الوجود العسكري الأجنبي في العراق.وعرجت صحف السبت على الشأن الأمني الداخلي، مبرزة قيام تنظيم داعش الإرهابي، بارتكاب جريمة جديدة تمثلت بإعدام 3 أشقاء في منطقة جبال مكحول بمحافظة صلاح الدين, معتبرة هذه الجريمة رسالة تهديد لأهالي المحافظة بعدم الدخول إلى هذه المنطقة.وتطرقت إلى مبادرة الحكومة بتوزيع الأراضي السكنية على العائلات الفقيرة في اطارالجهود المبذولة لحل أزمة السكن.ونوهت صحف العراق باللقاء الذي عقد بين رئيس العراق برهم صالح، ووزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، في بغداد أمس، منوهة بالملفات التي تم تناولها، في مقدمتها ملف التنسيق في الحرب على الإرهاب.// انتهى //11:49ت م0020