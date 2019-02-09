الرياض 04 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 09 فبراير 2019 م واسزار الكشافة والجوالة والقادة المشاركين في التجمع الثالث للسلام الذي تُنظمه جمعية الكشافة العربية السعودية في متنزه الثمامة البري، أمس, متحف صقر الجزيرة للطيران في الرياض.وتجول الكشافة والجوالة والقادة في مختلف قاعات المتحف وأركانه, واطلعوا على ركن الصور التاريخية، وركن القواعد الجوية ، وركن الوابتي الذي يبين دور طائرات الوابتي في حماية المعسكرات ونقل البريد ونقل الأدوية للمناطق النائية، وركن طائرة اف 15، وركن طائرة التايفون، وركن طائرة سي 130 ، وركن كلية الملك فيصل الجوية ، وركن معهد الدراسات الفنية ، ركن الفضاء ، والملابس العسكرية .كما أطلع الكشافة والجوالة على طائرة الملك عبدالعزيز داكوتا DC3 ، التي قدمها الرئيس الأمريكي روزفلت هدية للملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن – رحمه الله – عام 1364هـ تعبيراً عن مشاعر الصداقة بين البلدين.// انتهى //12:06ت م0023