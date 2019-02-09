نجران 04 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 09 فبراير 2019 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بصناعية نجران "إشراقة" غداً، محاضرة بعنوان "دور الدعوة إلى العقيدة الصحيحة في إرساء الأمن"، وذلك بمسجد الغامدي بحي العريسة في مدينة نجران.وتأتي المحاضرة التي تقام بعد صلاة المغرب ضمن برنامج "حصانة"، الهادف لمكافحة الإرهاب وتحصين المجتمع من الغلو والتطرف.//انتهى//12:15ت م0026