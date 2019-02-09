صامطة 04 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 09 فبراير 2019 م واسبدأت اليوم فعاليات المشروع الوطني الكشفي لحماية البيئة ونظافتها بمفوضية الكشافة بمكتب تعليم محافظة صامطة التابع للإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان, بمشاركة 100 كشاف وقائد كشفي, وعدد من منسوبي التابعة للمكتب.وأوضح مدير مكتب التعليم بصامطة عبدالرزاق محمد صميلي أن المشروع يهدف لتعزيز ثقافة الشعور بالمسؤولية تجاه ممتلكات الوطن الغالي وتعميق الوعي البيئي بين أوساط الناشئة والإسهام في الحفاظ على البيئة والمتنزهات, وحمايتها من التلوث والتدهور والاندثار، وغرس الشعور بالمسؤولية في حماية البيئة.// انتهى //12:15ت م0027