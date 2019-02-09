إسلام آباد 04 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 09 فبراير 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم، الجهود التي تبذلها باكستان لدعم عملية السلام والمصالحة الأفغانية.واهتمت بتصريح رئيس الوزراء عمران خان، الذي أكد التزام حكومته بتحسين نظام الحكم وإصلاح الخدمة المدنية لتحقيق مصلحة الشعب.وأشارت إلى رفض لجنة مجلس الشيوخ الباكستاني للشؤون الداخلية، تصريح الرئيس الأفغاني حول العنف ضد المحتجين في إقليمي بلوشستان وخيبرختونخوا الباكستانيين، واعتباره تدخلاً في شؤون باكستان الداخلية.وأخبرت صحف السبت عن انطلاق مناورات "أمان 2019" البحرية الباكستانية بمدينة كراتشي، بمشاركة قوات من 46 دولة.وعرجت على عزم باكستان على تطوير قدراتها الدفاعية، لمواكبة التحديات التي تواجهها عبر الحدود.وسلطت الضوء على سير العمل على مشروع الممر الاقتصادي المشترك بين باكستان والصين.كما أشارت الصحف إلى الجهود التي تبذلها السلطات الباكستانية لاحتواء أزمة نقص المياه والطاقة في البلاد.أفغانيًا.. تناقلت إعلان وزارة وزارة الدفاع الأفغانية عن مقتل 18 مسلحًا من عناصر حركة طالبان، خلال عمليات أمنية جرت في مناطق خوست وقندهار وقندوز.وتطرقت صحف باكستان إلى حادث الانهيار الثلجي الذي ضرب مركزًا للشرطة في إقليم كشمير، أدى إلى مقتل عشرة أشخاص وفقدان آخرين.// انتهى //13:00ت م0030