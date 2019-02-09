الرياض 04 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 09 فبراير 2019 م واسيرعى معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة انطلاق فعاليات ملتقى " الطب التجميلي والمراكز العلاجية التجميلية ومراكز التغذية والحمية" للعام الثالث، يوم 12 فبراير الجاري بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض ويستمر لمدة ثلاث أيام.ويحظى الملتقى بمشاركة عدة جهات صحية حكومية متمثلة بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، بالإضافة إلى مشاركة نخبة من أمهر الأطباء والخبراء الصحيين على مستوى المملكة ومنطقة الشرق الأوسط .الجدير بالذكر أن عدد زوار الملتقى في العام الماضي بلغ أكثر من 25 ألف زائر، في ظل توقعات مرتقبه لوصولهم في العام الحالي إلى أكثر من 40 ألف زائر، و يفتح الملتقى أبوابه على مدى ثلاثة أيام من الساعة الحادية عشر صباحاً وحتى الحادية عشر مساءً والدعوة عامة مجانية للجمهور لرفع مستوى الوعي الصحي التثقيفي لدى كافة أفراد المجتمع .ويتضمن الملتقى إطلاق مجموعة من ورش العمل المتخصصة في جوانب التغذية واللياقة وتعزيز الصحة.// انتهى //13:51ت م0037