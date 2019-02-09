الرياض 04 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 09 فبراير 2019 م واسحقق فريق جامعة طيبة من المدينة المنورة بطولة كرة السلة للجامعات بعد تغلبه على نظيره فريق جامعة الملك سعود بنتيجة 90-85 أمس في المباراة النهائية للبطولة التي نظمها الاتحادالرياضي للجامعات ضمن موسمه التاسع و استضافة مرحلتها النهائية جامعة الملك سعود على صالة الهيئة العامة للرياضة بالرياض .وتوج وكيل جامعة الملك سعود للتخطيط والتطوير الأستاذ الدكتور يوسف عبده عسيري ورئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور عبد الله بن راجح البقمي ومدير بطولة كرة السلة الدكتور محمد نسيم جان الفائزين بالكؤوس والميداليات والجوائز حيث نالت جامعة طيبة الميداليات الذهبية وكأس البطولة وحصلت جامعة الملك سعود من الرياض الميداليات الفضية بحصولها على المركز الثاني ،فيما أحرزت الجامعة الإسلامية من المدينة المنورة المركز الثالث وحصلت على الميداليات البرونزية ، وتم خلال حفل التتويج تكريم حكام البطولة بالإضافة إلى تبادل الدروع التقديرية بين جامعة الملك سعود الجامعة المستضيفة والاتحاد الرياضي للجامعات السعودية منظم البطولة.وشهد ختام فعاليات البطولة تنافساً قوياً بين الفرق المشاركة وحضوراً كبيراً من طلاب الجامعات المشاركة والرياضيين وقيادات العمل التربوي والتعليمي والرياضي والإعلامي.و عبر مدير البطولة الدكتور محمد نسيم جان عن سعادته بنجاح البطولة وهنأ الفائزين، مقدماً شكره وتقديره لجامعة الملك سعود وعلى رأسها معالي مدير الجامعة وعميد شؤونالطلاب على استضافة الجامعة للمراحل النهائية لبطولة كرة السلة منوهاً في هذا الصدد بكرم الضيافة وحسن الاستقبال.وقال : "هذه البطولة تأتي ضمن الأنشطة والمسابقات التي ينظمها الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية وتستضيفها الجامعات بهدف تطوير المهارات الرياضية واكتشاف المواهب المختلفة لدى الطلاب والعمل على إعدادهم وتأهيلهم لخوض غمار المنافسات العالمية بالإضافة إلى الأهداف المتمثلة في توظيف طاقات الطلاب وتوجيهها على النحو الذي يسهم في النهوض بالرياضة والمجتمع ويعود عليهم بالفائدة ولتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030".حضر حفل التتويج أمين عام الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور صلاح السقاء و عميد شؤون الطلاب بجامعة الملك سعود الدكتور فهد القريني وعمداء شؤون الطلاب بالجامعة الإسلامية وجامعة الملك فيصل وجامعة طيبة ومستشاري الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية ورئيس اللجنة الفنية في الاتحاد الدكتور عبدالاله الصلوي ورئيس اللجنة الإعلامية بالاتحاد الدكتور تركي العيار وعدد من أعضاء اللجنة.//انتهى //14:34ت م0041