الرياض 04 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 09 فبراير 2019 م واسانطلقت اليوم السبت منافسات الدورة الثالثة والعشرين من جائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم للأطفال المعوقين، التي خصص اليوم الأول منها للبنين، حيث يتنافس 44 متسابقاً من داخل المملكة، ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين في أربعة فروع.واستمعت لجنة التحكيم المكونة من الدكتور علي محمد عطيف رئيساً للجنة، وأحمد سعد المريشد، وأحمد محسن العبيدي، للمشاركين في فروع ومستويات الجائزة، الذين يمثلون إدارات التعليم، وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم الخيرية، ومراكز رعاية الأطفال المعوقين الحكومية والأهلية داخل المملكة، بالإضافة إلى الجهات المعنية بدول مجلس التعاون الخليج العربية.وستعلن النتائج النهائية مساء غد الأحد خلال الحفل الختامي للجائزة الذي سيقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين وبحضور عضو هيئة كبار العلماء، معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان وذلك بمقر جمعية الأطفال المعوقين بالرياض.وستبدأ صباح غد الأحد منافسات المتسابقات، حيث تشارك 44 طفلة في الفروع الأربعة، فيما ستعلن مساء بعد غد الاثنين النتائج خلال الحفل الختامي التي سترعاه صاحبة السمو الملكي الأميرة حصة بن سلمان بن عبدالعزيز.وأكد الأمين العام للجائزة عبدالعزيز السبيهين أن هذه الجائزة حفزت الناشئة من البنين والبنات على الإقبال على القرآن الكريم، وتشجيعهم على حفظه وإجادة تلاوته ومعرفة معانيه، وارتفاع مستوى الحفظ لدى الطلاب في الفروع، وتحسن الأداء في قراءات كثير من المشاركين، وأشاد السبيهين بالمستوى الجيد للأطفال خلال اليوم الأول للمسابقة، موكداً أن ذلك أمر إيجابي يؤكد قوة المنافسة في المسابقة وتنافس الأطفال فيما بينهم لنيل الجائزة التي باتت محط أنظار الجميع.// انتهى //14:50ت م0043