أبوظبي 04 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 09 فبراير 2019 م واسالتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير, الذي يزور الإمارات حاليًا للمشاركة في القمة العالمية للحكومات التي تبدأ أعمالها غدا في دبي .وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون المشترك بين البلدين والإمكانات والفرص لتعزيزها في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية والاستثمارية التي تدعم القطاعات الحيوية في البلدين، إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك .// انتهى //15:17ت م0046