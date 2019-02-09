الرياض 04 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 09 فبراير 2019 م واستُوج ياسر آل عباس لاعب نادي الاتفاق بلقب كأس الاتحاد السعودي للإسكواش تحت 15 عاماً، وذلك خلال منافسات البطولة التي أقيمت على ملاعب نادي الرياض خلال الفترة من 7-9 فبراير الجاري بمشاركة 10 أندية .وسلم عضو مجلس إدارة اتحاد الاسكواش سامر الخطيب اللاعب آل عباس كأس البطولة والميدالية الذهبية ومكافأة مالية مقدمه من اتحاد الاسكواش .وجاء ثانياً سالم المولد لاعب نادي حراء حيث تسلم الميدالية الفضية ومكافأة مالية، فيما حل ثالثاً محمد آل نصفان لاعب نادي الصفا وتسلم الميدالية البرونزية ومكافأة مالية , وحصل على المركز الرابع منصور المولد لاعب نادي حراء حيث تسلم مكافأة مالية .// انتهى //15:22ت م0047