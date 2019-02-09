رياضي / آل عباس يتوج بكأس الإسكواش
السبت 1440/6/4 هـ الموافق 2019/02/09 م واس
الرياض 04 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 09 فبراير 2019 م واس
تُوج ياسر آل عباس لاعب نادي الاتفاق بلقب كأس الاتحاد السعودي للإسكواش تحت 15 عاماً، وذلك خلال منافسات البطولة التي أقيمت على ملاعب نادي الرياض خلال الفترة من 7-9 فبراير الجاري بمشاركة 10 أندية .
وسلم عضو مجلس إدارة اتحاد الاسكواش سامر الخطيب اللاعب آل عباس كأس البطولة والميدالية الذهبية ومكافأة مالية مقدمه من اتحاد الاسكواش .
وجاء ثانياً سالم المولد لاعب نادي حراء حيث تسلم الميدالية الفضية ومكافأة مالية، فيما حل ثالثاً محمد آل نصفان لاعب نادي الصفا وتسلم الميدالية البرونزية ومكافأة مالية , وحصل على المركز الرابع منصور المولد لاعب نادي حراء حيث تسلم مكافأة مالية .
// انتهى //
15:22ت م
0047