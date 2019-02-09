اجتماعي / جمعية صعوبات التعلم تحتفي بمرور عام على تأسيس العمل الكشفي بالجمعية
السبت 1440/6/4 هـ الموافق 2019/02/09 م واس
الرياض 04 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 09 فبراير 2019 م واس
شهد نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد ، وبحضور الأمين العام لجمعية الكشافة الدكتور صالح بن رجاء الحربي ، والمشاركين في التجمع الثالث
للسلام الذي تستضيفه حالياً جمعية الكشافة الحفل الذي اقامته الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم بالرياض بمناسبة مرور عام على تأسيس الوحدة الكشفية وعشيرة الجوالة بالجمعية ، وتدشين النشاط الكشفي للزهرات والمرشدات بالجمعية.
وتضمن الحفل مسيرة كشفية للوحدة الكشفية وعشيرة الجوالة ، وتقديم فلكلور شعبي شارك فيه الحضور ، وكلمة لرئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عثمان بن عبدالعزيز آل عثمان ، وأُبريت
بعنوان " رياض السلام " ثم كلمة للمديرة التنفيذية لجمعية صعوبات التعلم فردوس أبو القاسم ، واختتم الحفل بتكريم الداعمين .
حضر الحفل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز وعددٍ من المهتمين بالعمل التطوعي والمجتمعي والقيادات الكشفية من مختلف قطاعات الجمعية.
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