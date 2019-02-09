الرياض 04 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 09 فبراير 2019 م واسشهد نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد ، وبحضور الأمين العام لجمعية الكشافة الدكتور صالح بن رجاء الحربي ، والمشاركين في التجمع الثالثللسلام الذي تستضيفه حالياً جمعية الكشافة الحفل الذي اقامته الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم بالرياض بمناسبة مرور عام على تأسيس الوحدة الكشفية وعشيرة الجوالة بالجمعية ، وتدشين النشاط الكشفي للزهرات والمرشدات بالجمعية.وتضمن الحفل مسيرة كشفية للوحدة الكشفية وعشيرة الجوالة ، وتقديم فلكلور شعبي شارك فيه الحضور ، وكلمة لرئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عثمان بن عبدالعزيز آل عثمان ، وأُبريتبعنوان " رياض السلام " ثم كلمة للمديرة التنفيذية لجمعية صعوبات التعلم فردوس أبو القاسم ، واختتم الحفل بتكريم الداعمين .حضر الحفل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز وعددٍ من المهتمين بالعمل التطوعي والمجتمعي والقيادات الكشفية من مختلف قطاعات الجمعية.// انتهى //15:22ت م0048