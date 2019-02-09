سكاكا 04 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 09 فبراير 2019 م واسأعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف عن بدء تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي لمدارس التعليم العام الحكومية والأهلية ومدارس تحفيظ القرآن الكريم ومعاهد وبرامج التربية الخاصة ومدارس وبرامج التعليم الأجنبي للعام الدراسي المقبل في المرحلة الثانية للتسجيل والتي تبدأ غداً الأحد.وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف عبدالعزيز النبط أن التسجيل سيكون عبر موقع برنامج "نور" على شبكة الإنترنت https://noor.gov.sa .وقال إن قبول الطلاب والطالبات لمن كان تاريخ ميلاده في 4/4/1435هـ فما قبله، مشيراً إلى إمكانية قبول من كان تاريخ ميلاده من 5/4/1435هـ إلى 6/7/1435هـ، بشرط أن يكون لدى الطفل شهادة صادرة من روضة للأطفال، مشيراً إلى أن قبول الأطفال في رياض الأطفال وفق ثلاث مستويات، للذين أكملوا ثلاث سنوات في موعد بدء العام الدراسي المقبل وحتى سن السادسة.//انتهى//16:03ت م0049