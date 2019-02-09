تونس 04 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 09 فبراير 2019 م واسأصدرت محكمة تونسية أحكاماً بالسجن المؤبد في حق سبعة متهمين في قضيتي الهجومين الإرهابيين سنة 2015م على متحف باردو وأحد فنادق سوسة ، والتي أودت بحياة العشرات من السياح الأوروبيين.وأوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي في تصريح اليوم ، أنّ المحكمة قضت بسجن ثلاثة متهمين في قضية باردو مدى الحياة في حين تراوحت بقيّة الأحكام في حقّ 12 متهماً بين سنة و16 سنة .وأضاف السليطي أن المحكمة قضت كذلك بسجن أربعة متهمين بالمؤبد في قضيّة الهجوم الإرهابي على أحد فنادق سوسة فيما تراوحت بقيّة الأحكام بين 6 سنوات و6 أشهر .// انتهى //16:26ت م0050