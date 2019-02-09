عام / تونس تصدر سبعة أحكام بالمؤبد في قضايا إرهابية
السبت 1440/6/4 هـ الموافق 2019/02/09 م واس
تونس 04 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 09 فبراير 2019 م واس
أصدرت محكمة تونسية أحكاماً بالسجن المؤبد في حق سبعة متهمين في قضيتي الهجومين الإرهابيين سنة 2015م على متحف باردو وأحد فنادق سوسة ، والتي أودت بحياة العشرات من السياح الأوروبيين.
وأوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي في تصريح اليوم ، أنّ المحكمة قضت بسجن ثلاثة متهمين في قضية باردو مدى الحياة في حين تراوحت بقيّة الأحكام في حقّ 12 متهماً بين سنة و16 سنة .
وأضاف السليطي أن المحكمة قضت كذلك بسجن أربعة متهمين بالمؤبد في قضيّة الهجوم الإرهابي على أحد فنادق سوسة فيما تراوحت بقيّة الأحكام بين 6 سنوات و6 أشهر .
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16:26ت م
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