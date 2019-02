الرياض 04 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 09 فبراير 2019 م واسعاد الفريق التطوعي الطبي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم إلى الرياض قادما من مدينة المكلا بالجمهورية اليمنية، بعدما اختتم حملته الطبية التطوعية لجراحة القلب المفتوح والقسطرة لأطفال اليمن في مدينة المكلا، التي استمرت من 2 إلى 9 فبراير الجاري.وكان في استقبال الفريق في قاعدة الملك سلمان الجوية مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي.يذكر أن الفريق التطوعي الطبي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة قد أجرى خلال أيام الحملة 99 عملية منها 26 عملية قلب مفتوح و73 عملية قسطرة علاجية، إسهاما منه في رفد القطاع الطبي باليمن الشقيق وتقديم كافة أشكال العون للأطفال اليمنيين المصابين بأمراض دقيقة في القلب وبحاجة لتدخلات طبية عاجلة.وأوضح الدكتور عقيل الغامدي في تصريح صحفي أن هذه الحملة جاءت لتحقيق رؤية المملكة 2030م لدعم البرامج التطوعية النوعية وضمن الجهود المباركة في تقديم الخدمات الطبية للأشقاء اليمنيين خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمرون بها، موضحًا أن عمليات القلب المفتوح تُعد من أندر وأصعب عمليات القلب.وأشار إلى أن الحملة حظيت برعاية واستضافة مركز نبض الحياة لأمراض وجراحة القلب في المكلا، مقدما شكره للجهات الصحية المتعاونة مع المركز والتي أمدت الحملة بالأطباء المتطوعين وهي الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، ووزارة الصحة ، ووزارة الحرس الوطني ،ومستشفى الملك فيصل التخصصي ، وجامعة الملك عبدالعزيز بجدة وجامعة الأميرة نوره بنت عبدالرحمن.ورفع الدكتور عقيل الغامدي الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على الدعم الكبير للمركز والذي كان له دور كبير في نجدة أبناء الشعب اليمني والتخفيف من مصابهم جراء الأزمة التي تمر ببلادهم.// انتهى //‏?من الـ iPhone الخاص بي?body {border: 2px solid;padding:5px;height:350px;border-color:#D9D9D9;width:700px;margin:auto;h3 {font-size:15px;font-family:sans-serif, Verdana, Geneva ;color:green;padding:1px;p {font-size:13px;font-family:‘Segoe UI‘,‘Segoe WP‘,‘Segoe UI WPC‘,Tahoma,Arial,sans-serif;text-align:justify;padding: 1px;#ar {direction:rtl;Confidentiality & Liability NoticeThis email communication has been sent in confidence and is intended only for the use of the addressees listed on it. Un-Authorized Access to this email by anyone else is prohibited. If you are not the intended recipient, please notify the sender via e-mailand kindly delete this message and its attachments from your system immediately. The views expressed in this email are that of the author and may not necessarily reflect views of King Salman Humanitarian Aid and Relief Centre "KSrelief". This email communicationcannot be guaranteed to be secure or error-free and it is the sole responsibility of the recipient to ensure such. KSrelief accepts no liability for any damage caused by any virus transmitted by this email.السرية وإخلاء المسئولية:تعتبر رسالة البريد الالكتروني هذه ومرفقاتها سرية وموجهة فقط للمرسل إليهم. ولا يجوز لأي شخص غير مخول بالإطلاع على محتوياتها أو إعادة إرسالها أو نشرها بأي وسيلة كانت وفي حال تلقي رسالة البريد الالكتروني هذه عن طريق الخطأ ، فإنه يرجى القيام فوراً بإخطار المُرسِلكتابياً بذلك عن طريق البريد الالكتروني وحذف رسالة البريد الإلكتروني هذه بكافة مرفقاتها. كما أن أية أراء أو إفادات مذكورة في رسالة البريد الإلكتروني هذه تعبر فقط عن رأي كاتبها و لا تعكس بالضرورة رأي "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية" "المركز". كمالا يضمن "المركز" خلو رسالة البريد الإلكتروني هذه ومرفقاتها من أية عيوب فنية او فيروسات او ما في حكمهما ، ويبقى المتلقي لها وحده مسئولاً مسئولية كاملة عن ضمان ذلك، حيث أن "المركز" لن يتحمل أي مسئولية عن أي أضرار قد يسببها عيب فني او فيروس وما في حكمهما يمكنأن تحتويه رسالة البريد الإلكتروني هذه.16:51ت م0051