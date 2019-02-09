تبوك 04 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 09 فبراير 2019 م واسنظم جامع الإمام النسائي بتبوك أمس حملة تطوعية صحية بالتعاون مع الشؤون الصحية بالمنطقة لتثقيف المصلين والكشف الطبي للسكر والضغط ومكافحة التدخين.وقد شهدت الحملة إقبالاً كبيراً من المصلين، معبرين عن بالغ شكرهم وتقديرهم لهذه الحملة. وأوضح المشرف على الحملة يوسف الشاذلي أن هذه الحملة تأتي ضمن الشراكة المجتمعية التي يعقدها الجامع مع عدد من الأجهزة الحكومية وذلك من خلال جماعة الجامع والذين يقدمون كل ما في وسعهم من أجل خدمة الجامع وجميع سكان حي السليمانية، مؤكداً على أهمية مثل هذه الشراكات الهادفة والتي تدخل ضمن العمل التطوعي والذي يؤكد على الشراكة المجتمعية في إطار رؤية المملكة 2030, معربا عن شكره وتقديره لكل من ساهم وشارك في إعداد وتجهيز الحملة وانطلاقتها المباركة.// انتهى //16:51ت م0052