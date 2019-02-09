عرعر 04 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 09 فبراير 2019 م واسأعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة بمنطقة الحدود الشمالية عن بدء تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي لمدارس التعليم العام الحكومية والأهلية ومدارس تحفيظ القرآن الكريم للعام الدراسي المقبل في المرحلة الثانية للتسجيل والتي تبدأ غداً الأحد.وأوضح المتحدث الرسمي للتعليم بالمنطقة الحدود الشمالية خالد هادي المضياني أن التسجيل سيكون عبر موقع برنامج "نور" على شبكة الإنترنت https://noor.gov.sa ، مؤكدا أن قبول الطلاب والطالبات لمن كان تاريخ ميلاده في 4/4/1435هـ فما قبله، مشيراً إلى إمكانية قبول من كان تاريخ ميلاده من 5/4/1435هـ إلى 6/7/1435هـ، بشرط أن يكون لدى الطفل شهادة صادرة من روضة للأطفال، مشيراً إلى أن قبول الأطفال في رياض الأطفال وفق ثلاث مستويات، للذين أكملوا ثلاث سنوات في موعد بدء العام الدراسي المقبل وحتى سن السادسة.// انتهى //16:51ت م0053