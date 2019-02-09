تبوك 04 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 09 فبراير 2019 م واسطبقت بلدية محافظة تيماء خطتها للطوارئ المعدة مسبقًا استعدادًا لموسم الأمطار والتي بدأ بتنفيذها أمس بالتزامن مع بداية هطول الأمطار على المحافظة.وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام ببلدية تيماء فواز العنزي أن فرق الطواري التابعة لبلدية محافظة تيماء باشرت أعمالها بنزح تجمعات المياه، وإصلاح أعطال الإنارة، وفتح الطرق وتنظيفها من الأتربة إثر الأمطار التي على المحافظة .وأشار إلى أن الفريق الميداني تم تشكيله من 17 مشرفًا و 24معدة، إضافة لـ 170 عاملًا، مازال يعمل بالميدان لحين الانتهاء من المهام المنوطة به .// انتهى //16:51ت م0054