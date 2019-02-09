الدمام 04 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 09 فبراير 2019 م واستنطلق بعد غد ، الدورة التدريبية "معايير القيادة المدرسية وفق منهجية ERSP “ ،والتي تستهدف قادة مدارس مكتب التعليم بشرق الدمام وذلك بالشراكة المجتمعية مع لجنة التنمية الاجتماعية لأحياء الجامعيين وهجر والنزهة والفردوس "تواصل" لمدة ثلاثة أيام في ثانوية الملك عبدالله بالدمام .وأوضح مدير مكتب التعليم بشرق الدمام محمد الزهراني أنه انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 في تفعيل دور المؤسسات الأهلية في خدمة المجتمع وتنميته وامتداداً للشراكة المجمعية بين مكتب بشرق الدمام و لجنة التنمية الاجتماعية بأحياء الجامعين والنزهة والفردوس وهجر "تواصل" ينفذ برنامج تدريبي تقييمي لقادة المدارس في القطاع وفق وجهة نظر الفريق الفني لبرنامج دعم التطوير التربوي العالمي ERSP يتعرف من خلاله قائد المدرسة على أدواره في قيادة المدرسة في ستة مجالات رئيسية ويتضمن في نهاية كل مجال تقييم ذاتي لمستوى الأداء القيادي متدرجاً من المستوى الأول حتى المستوى الرابع (متقدم) .// انتهى //16:52ت م0055