الطائف 04 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 09 فبراير 2019 م واسشاركت جامعة الطائف، ممثلة بكلية الطب ومركز المحاكاة والمهارات السريرية ومركز الإنعاش الطبي الرئوي، في المعرض المصاحب لمؤتمر طب الطوارئ الدولي في دورته الرابعة، في محافظة جدة مؤخراً.وتضمنت مشاركة جامعة الطائف عبر جناحها في المعرض المصاحب عرض بعض أجهزة المحاكاة المتخصصة في طب الطوارئ والمولاج "المكياج الطبي المستخدم في محاكاة الإصابات والجروح".وأبدى زوار المعرض تفاعلهم مع جناح الجامعة، وأجهزة المحاكاة الموجودة فيه، وأعربوا عن إعجابهم بمدى التطور الدي تشهده الجامعة ككل وكلية الطب خصوصاً، من حيث تطوير البرامج وطرق التعلم والتعلم الافتراضي والرقمي، والتعلم من طريق تنمية المهارات التشخيصية والإكلينيكية والمحاكاة.وأعرب رئيس المؤتمر استشاري طب الإصابات والطوارئ بالحرس الوطني الدكتور أحمد محمود وزان، عن شكره وتقديره لجامعة الطائف لمشاركتها في المعرض المصاحب للمؤتمر.وشاركت الجامعة في مؤتمر طب الطوارئ الدولي والمعرض المصاحب له عدد من الكادر الأكاديمي المتمثل في عميدة كلية الطب الدكتورة دلال بنت محي الدين نمنقاني، وعدد من أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الكادر الفني من منسوبي كلية الطب.وأكدت عميدة كلية الطب بجامعة الطائف الدكتورة دلال بنت محي الدين نمنقاني، أن مشاركة الكلية في المؤتمر أسهمت في استفادة منسوبيها وطلابها المشاركين من أطروحات وأفكار المتحدثين والاختصاصيين في طب الطوارئ من مختلف الدول، والتعرف على الأجهزة الحديثة المقدمة من بعض الشركات الطبية، إضافة إلى تبادل الخبرات مع المشاركين في المؤتمر .وأوضحت الدكتورة نمنقاني أن جامعة الطائف حرصت من خلال جناحها المقام في المعرض المصاحب للمؤتمر، على تعريف زوار المعرض بمركز المحاكاة والمهارات السريرية بجامعة الطائف ومركز الإنعاش القلبي الرئوي، وعلى التواصل مع الجمعيات العلمية والمهنية لضمان التكامل في تنفيذ للبرامج وتأهيل الخريجين للمهنة.وذكرت أن مشاركة الجامعة في المؤتمر شملت أيضاً التعريف بمجلة جامعة الطائف للعلوم الصحية، التي تعتبر من المجلات المعتمدة للنشر العلمي والترقيات، إذ تستقبل الأبحاث من الباحثين من جميع أنحاء العالم.وتضمنت أجندة مؤتمر طب الطوارئ الدولي العديد من المحاضرات عن المستجدات الطبية في أمراض طب الطوارئ والحوادث في مختلف الاختصاصات والأنظمة العلاجية والتشخيصية الحديثة، إضافة إلى العديد من الفعاليات، من بينها المعرض المصاحب للمؤتمر بمشاركة العديد من الجامعات، ووزارة الصحة، والهلال الأحمر، وبعض الشركات الطبية.واشتمل المؤتمر أيضاً على إقامة ورش عمل مختلفة، من ضمنها التخدير الإجرائي للحالات الطارئة والاشعة الصوتية التشخيصية، قراءة تخطيط القلب الأساسية والمتقدمة، ومهارة تجبير الكسور، وإقامة مسابقة علمية ثقافية بين متدربي البرنامج السعودي لطب الطوارئ من مختلف مناطق المملكة، وبالتنافس مع فريق من متدربي دولة الامارات العربية المتحدة.// انتهى //16:52ت م0056