الخرطوم 04 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 09 فبراير 2019 م واستسلم الرئيس الرواندي بول كاغامي رسالة خطية من نظيره السوداني عمر البشير، تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها في المجالات كافة, جاء ذلك لدى استقباله بالقصر الرئاسي اليوم، نائب الرئيس السوداني الدكتور عثمان محمد يوسف كبر والوفد المرافق له.وثمن الرئيس الرواندي خلال اللقاء جهود السودان لإحلال السلام بجنوب السودان والاتفاقية التي جرى توقيعها بين فرقاء دولة افريقيا الوسطى والتي استضافتها الخرطوم، معربًا عن رغبة بلاده في تطوير علاقات التعاون بما يخدم مصالح البلدين.// انتهى //16:59ت م0057