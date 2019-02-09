الجزائر 04 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 09 فبراير 2019 م واسبلغ عجز الميزان التجاري للجزائر 03. 5 مليار دولار خلال عام 2018، مقابل عجز بلغ 87. 10 مليار دولار في 2017، متراجعًا بـ84. 5 مليار دولار أي بنسة ( 73. 53 بالمائة).وحسب بيان للمركز الوطني للإعلام والإحصاء التابع للجمارك الجزائرية، بلغت قيمة الصادرات إلى 168. 41 مليار دولار في 2018، مقابل 191. 35 مليار دولار في العام الذي سبقه، أي بزيادة قدرها 977. 5 مليار دولار.وفيما يتعلق بالواردات، فقد قدرت قيمتها بـ 197. 46 مليار دولار، مقابل 059. 46 مليار دولار خلال في 2017، بارتفاع قدره 138 مليون دولار.// انتهى //17:52ت م0060